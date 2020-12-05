Министр охраны здоровья Максим Степанов подписал технические документы для получения Украиной вакцин против коронавируса от инициативы COVAX, которое ожидается в конце первого квартала 2021 года.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Вы знаете, что Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину Pfizer и будет начинать соответствующий процесс вакцинации. Понятно, что нас интересует, как это будет происходить у нас. Вчера я подписал технические важные документы с альянсом ГАВИ, это наша инициатива COVAX”, – сказал Степанов.

Он отметил, что Украина сможет получить 8 миллионов доз вакцин.

“Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого – начало второго квартала. Это наше желание и мы на этом делаем акцент, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы”, – добавил министр.

Кроме того, по его словам, Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцины.

(На видео с 6:41)