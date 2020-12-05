Об этом он сказал сегодня на брифинге.
“Вы знаете, что Великобритания стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину Pfizer и будет начинать соответствующий процесс вакцинации. Понятно, что нас интересует, как это будет происходить у нас. Вчера я подписал технические важные документы с альянсом ГАВИ, это наша инициатива COVAX”, – сказал Степанов.
Он отметил, что Украина сможет получить 8 миллионов доз вакцин.
“Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого – начало второго квартала. Это наше желание и мы на этом делаем акцент, когда общаемся с представителями этой глобальной инициативы”, – добавил министр.
Кроме того, по его словам, Украина находится на финальной стадии подписания документов с другими производителями вакцины.
(На видео с 6:41)
- Национальная служба здоровья на днях заявила, что 123 млрд гривен, которые предполагается выделить на здравоохранение в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021, не хватит на полноценную борьбу с коронавирусом COVID-19. В частности, денег не хватит и на вакцинацию.
- Согласно опросам, более половины украинцев не намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19, если вакцина будет платной.