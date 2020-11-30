123 млрд гривен, которые предполагается выделить на НСЗУ в соответствии с проектом государственного бюджета на 2021 год, не хватит на полноценную борьбу с коронавирусом COVID-19.

Об этом заявили в Национальной службе здоровья (НСЗУ).

Как извещалось ранее, 26 ноября Кабинет Министров одобрил доработанный проект Государственного бюджета на 2021, теперь законопроект передали в Верховную Раду.

В обновленном проекте бюджета на НСЗУ предусмотрены расходы в размере 123,65 млрд гривен. Этих денег, уверяют в НСЗУ, не будет достаточно, чтобы покрыть некоторые важные статьи расходов.

В частности, в службе обращают внимание на то, что на лечение пациентов с COVID-19 из 123 млрд предусмотрено только 14,5.

“Учитывая динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале нам придется в десять раз уменьшить расходы на лечение пациентов с COVID-19. И отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами. Чтобы преодолеть пандемию, нужно закладывать средства не только на лечение, а и на предотвращение инфицирования. Самый надежный способ — это вакцинация. В бюджете объемом 123 млрд в программе медицинских гарантий 2021 недостаточно средств для повышения финансирования первичного звена медицинской помощи и вакцинацию от COVID-19”, — заявили в НСЗУ.

В Службе отметили, что вакцинация — это вопрос национальной безопасности и Украине следовало бы, следуя опыту других стран, позаботиться о подготовке к ней и выделить дополнительные средства.

Заметим, что в проект бюджета есть отдельная статья “Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” в разделе расходов на Министерство охраны. По этой статье предусмотрено выделение 2,6 млрд гривен.

Кроме этого, НСЗУ обращает внимание на то, что указанной суммы не хватит на доплаты достижения индикаторов качества для первичной и экстренной помощи. Также придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике рака, которые государство оплатит пациентам.