Об этом на брифинге сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

“Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в выходные дни, то есть субботу и воскресенье, начиная с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, чтобы в стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки”, – отметил он.

По словам министра, заведения общественного питания смогут работать исключительно на вынос.

“Все, что касается остальных магазинов, торгово-развлекательных центров, мы рекомендуем, чтобы они в субботу-воскресенье были закрыты”, – пояснил глава МОЗ.