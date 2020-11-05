Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Мы понимаем, что система здравоохранения не безгранична… Мы хотим предложить Правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах”, – отметил Ляшко.

Так, МОЗ предлагает ввести следующие дополнительные ограничения:

• В торгово-развлекательных центрах позволить работать только магазинам, “чтобы люди могли купить необходимые вещи, и чтобы это не влияло на экономику страны”. То есть развлекательные зоны в ТРЦ будут закрыты.

• Запретить проведение всех массовых культурных мероприятий.

• Ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

• Запретить работу субъектов хозяйствования, которые не соблюдают противоэпидемические нормы, прописанные в постановлении Кабмина. “Это позволит органам контроля применять меры административного влияния”, – заявил Ляшко.

• Рекомендовать субъектам хозяйствования ввести отдельное время для обслуживания людей старше 60 лет: с 10:00 до 12:00.

Что касается последнего пункта, Ляшко объяснил, что это не запрет пожилым людям ходить в магазины или аптеки в другое время. В то же время в МОЗ надеются, что люди других возрастных групп не будут в это время посещать магазины и аптеки.

“Если посмотреть статистику Украины, то именно группа лиц 60+ имеет наиболее тяжелое течение болезни и самые тяжелые осложнения… 71% всех смертей от COVID-19 в Украине – среди людей старше 60 лет”, – отметил Ляшко.

Ограничения в “красной зоне”

МОЗ также будет предлагать установить определенные новые ограничения в “красной” зоне карантина.

Так, ранее разрешалось определять перечень ограничений совместно с местными властями. Теперь предлагается установить новый показатель: если положительный результат тестирования на коронавирус превышает 20% от всех протестированных – применить весь перечень ограничений.

По словам Ляшко, сейчас в целом по Украине такой показатель составляет 19%, но есть регионы, где 42%.

В то же время МОЗ (с учетом аналитики европейских стран) предлагает в “красных зонах” разрешить работать магазинам, но с 7:00 утра до 20:00, и чтобы количество посетителей было не более одного на 20 кв. м.

Также предлагается в “красных зонах” позволить работать детсадам и школам с 1-го по 4-й классы. А с 5-го класса – отправлять на дистанционное образование.

(На видео – с 12:00)