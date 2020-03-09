#Буквы предлагают послушать каверы на поэзию Шевченко.
“Кому Вниз”
Группа “Кому вниз” выпустили альбом под названием “4: Шевченко”, в который вошли известные произведения поэта: с “Княжны”, “Хустини”, “Холодного Яру”, “У казематі” и с “Осії. Глави XIV”.
“Скрябин”
Группа записала песню “Мені однаково” на слова одноименного стихотворения Тараса Шевченко.
“Тартак”
В новый альбом “Ввічність”, который вышел в декабре 2019 года, вошло 15 треков, среди которых песня “Косар”. Это единственная песня в альбоме, автором текста которой является не Александр Положинский. “Косар” – это стихотворение Шевченко.
“Бандурбенд”
Харьковские музыканты, которые играют в стиле роко-хопо-фанко-фолк, з елементами рок-н-ролла, рейва, регги и этники, исполнили две песни Тараса Шевченко – “Думи мої думи” та “Тече вода з-під явора”.
Kozak System
Рок-группа Kozak System в свой дебютный альбом “Шабля” внесла песню “Гайдамацька” на слова Шевченко.
Проект “KOBZAR”
Песню на стихотворение “Муза” Тараса Шевченко исполнили Евгения Берездецкого и Юлии Нагирняк.
Сестры Тельнюк
Украинский вокальный дуэт заслуженных артисток Украины Леси и Галины Тельнюк. Среди достижений – студийные альбомы, театральные постановки, премия имени Василия Стуса за сохранение и пропаганду украинской культуры. В репертуаре дуэта песни на стихи Т. Шевченко, П. Тычины, Е. Маланюка, Б.-И. Антонича, В. Стуса, Л. Костенко, О. Забужко и другие.
- Сегодня, 9 марта, исполняется 206 лет со дня рождения Тараса Шевченко.