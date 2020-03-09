Для украинцев знакомство с творчеством Тараса Шевченко начинается со школы. И зачастую там и остается. Но украинские рок-музыканты не раз доказали, что великий Кобзар может быть современным и звучать по-другому.

#Буквы предлагают послушать каверы на поэзию Шевченко.

“Кому Вниз”

Группа “Кому вниз” выпустили альбом под названием “4: Шевченко”, в который вошли известные произведения поэта: с “Княжны”, “Хустини”, “Холодного Яру”, “У казематі” и с “Осії. Глави XIV”.

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“Скрябин”

Группа записала песню “Мені однаково” на слова одноименного стихотворения Тараса Шевченко.

<noscript><iframe title="Скрябін - Ох не однаково мені" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/xQbBTs6xP-A?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

“Тартак”

В новый альбом “Ввічність”, который вышел в декабре 2019 года, вошло 15 треков, среди которых песня “Косар”. Это единственная песня в альбоме, автором текста которой является не Александр Положинский. “Косар” – это стихотворение Шевченко.

<noscript><iframe title="КОСАР (Kosar) | ТАРТАК (Tartak) | 2015 | Lyric video" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/czeOwkGKDqc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

“Бандурбенд”

Харьковские музыканты, которые играют в стиле роко-хопо-фанко-фолк, з елементами рок-н-ролла, рейва, регги и этники, исполнили две песни Тараса Шевченко – “Думи мої думи” та “Тече вода з-під явора”.

<noscript><iframe title="Бандурбенд "Думи мої, думи мої "" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/6xbCJAiyjJA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Kozak System

Рок-группа Kozak System в свой дебютный альбом “Шабля” внесла песню “Гайдамацька” на слова Шевченко.

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Проект “KOBZAR”

Песню на стихотворение “Муза” Тараса Шевченко исполнили Евгения Берездецкого и Юлии Нагирняк.

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Сестры Тельнюк

Украинский вокальный дуэт заслуженных артисток Украины Леси и Галины Тельнюк. Среди достижений – студийные альбомы, театральные постановки, премия имени Василия Стуса за сохранение и пропаганду украинской культуры. В репертуаре дуэта песни на стихи Т. Шевченко, П. Тычины, Е. Маланюка, Б.-И. Антонича, В. Стуса, Л. Костенко, О. Забужко и другие.

<noscript><iframe title="ТЕЛЬНЮК: Наш Шевченко [HD FULL PROGRAM]" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/P94Cp69kj0w?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>