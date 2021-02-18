Стоматологу из Ровно сообщено о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам (ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Следствие установило, что подозреваемая совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем причинила им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания.

Установлено 3 пострадавших.

По данным следователей, в феврале 2021 года врач, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, при лечении зубов причинила ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

“На время вручения подозрения местонахождение врача не установлено: ее нет ни по месту жительства, ни по месту работы. Поэтому, согласно УПК Украины, сообщение о подозрении вручено ее отцу, как близкому родственнику”, – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием в этом уголовном производстве осуществляет Ровенское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в области под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры.