Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Следствие установило, что подозреваемая совершила насильственные действия в отношении малолетних детей, чем причинила им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания.
Установлено 3 пострадавших.
По данным следователей, в феврале 2021 года врач, действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком, при лечении зубов причинила ребенку легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.
“На время вручения подозрения местонахождение врача не установлено: ее нет ни по месту жительства, ни по месту работы. Поэтому, согласно УПК Украины, сообщение о подозрении вручено ее отцу, как близкому родственнику”, – говорится в сообщении.
Досудебным расследованием в этом уголовном производстве осуществляет Ровенское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в области под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры.
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