Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Сюжет ленты основан на комиксах Marvel о приключениях супергероини Черной вдовы.
Действие фильма разворачивается после событий картины “Первый мститель: Противостояние”.
По сюжету Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) убегает и сталкивается с опасным сговором. Преследуемая силой, пытающейся остановить ее, Романофф вынуждена разобраться со своим шпионским прошлым и разрушенными отношениями, которые были в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.
Роли в картине также исполнили Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и другие.
Премьера фильма запланирована на 9 июля 2021 года. Одновременно с кинотеатрами лента выйдет на стриминговом сервисе Disney+.
“We have unfinished business.” See Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters or on @DisneyPlus with Premier Access on July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/4GlEe7ok0e
— Marvel Studios (@MarvelStudios) April 3, 2021
- Ранее в компании Walt Disney заявили, что приняли решение отложить выход фильма “Черная вдова” на июль. Изначально картина должна была выйти в ноябре.
- Кинокопания Disney начала работу над третьей частью “Дэдпула”. Третью часть франшизы снимет киностудия Marvel Studios, которую в 2019 купила Disney.