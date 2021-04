Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Сюжет ленты основан на комиксах Marvel о приключениях супергероини Черной вдовы.

Действие фильма разворачивается после событий картины “Первый мститель: Противостояние”.

По сюжету Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) убегает и сталкивается с опасным сговором. Преследуемая силой, пытающейся остановить ее, Романофф вынуждена разобраться со своим шпионским прошлым и разрушенными отношениями, которые были в ее жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Роли в картине также исполнили Дэвид Харбор, Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и другие.

Премьера фильма запланирована на 9 июля 2021 года. Одновременно с кинотеатрами лента выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

“We have unfinished business.” See Marvel Studios’ #BlackWidow in theaters or on @DisneyPlus with Premier Access on July 9. Additional fee required. pic.twitter.com/4GlEe7ok0e

