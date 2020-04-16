Об этом сообщается на сайте СБУ.
14 апреля Шайтанова задержали за разведывательную и террористическую деятельность в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины. В тот же день следователи СБУ объявили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена) и ст. 258 (террористический акт).
В СБУ отметили, что, по убеждению главы спецслужбы Ивана Баканова, это задержание – свидетельство того, что “новые подходы в работе Службы дают свои весомые результаты”.
“К сожалению, человек, получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле – работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это – важнейшее разоблачение Службы безопасности”, – сказал Баканов.
“Мы не просто делаем СБУ более эффективной, но и очищаем ее. Акцентируем внимание на контрразведке и вопросах государственной безопасности. Будем и в дальнейшем защищать страну и находить предателей, независимо от того, какие должности они занимают”, – подчеркнул глава СБУ.
- Ранее сообщалось, что СБУ предотвратила похищение бывшего судьи Высшего хозяйственного суда.