Суд отказался отменять домашний арест Пашинскому

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сообщается, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 28 января 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство прокуратуры.

Решением судей Пашинскому продлили срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 марта 2020 года.

Кроме того, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.