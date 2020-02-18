Суд отказался отменять домашний арест Пашинскому

Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как сообщается, коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Печерского райсуда Киева от 28 января 2020 года, которым было удовлетворено ходатайство прокуратуры.
Решением судей Пашинскому продлили срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 марта 2020 года.
Кроме того, по результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 28 января оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.
Напомним, Сергей Пашинский находился под стражей по делу о нанесении умышленного телесного повреждения жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).
Так, 31 декабря 2016 года в одном из сел Васильковского района Киевской области на дороге между народным депутатом Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом произошел конфликт. Пашинский ранил своего оппонента из огнестрельного оружия, которое, по его словам, является наградным, — он получил его в марте 2014 года, когда был и. о. главы Администрации Президента.
Химикус утверждает, что нардеп применил огнестрельное оружие “не по правилам”. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь , и лишь “благодаря счастливому стечению обстоятельств” пуля попала в ногу.
- В октябре следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении народному депутату 8 созыва Сергею Пашинскому в нанесении тяжкого телесного повреждения.
- 7 октября Сергея Пашинского арестовали на два месяца без права на внесение залога. Впоследствии Апелляционный административный суд Киева оставил Пашинского под стражей без права внесения залога до 4 декабря.
- Генеральная прокуратура открыла несколько новых производств в отношении экс-нардепа Сергея Пашинского. А Генпрокурор Руслан Рябошапка отмечал, что не считает дело в отношении Пашинского “политическим”, называя его “уголовно-бытовым”.
- Суд предоставил бывшему народному депутату Сергею Пашинскому статус человека, которому грозит опасность.