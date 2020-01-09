Об этом сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

“Последние новости: Апелляционный суд Пятого округа только что отменил решение суда низшей инстанции и дал нам возможность построить один из самых больших участков крайне необходимой южной пограничной стены”, — написал Трамп.

Также американский лидер добавил, что стоимость строительства участка — 4 млрд долларов.

Напомним, в феврале 2019 года коалиция из 16 штатов США во главе с Калифорнией подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа в связи с его решением объявить чрезвычайную ситуацию для сбора средств на строительство стены на мексиканской границе. После этого Трамп объявил чрезвычайное положение около границы и для строительства стены Пентагон выделил 1 млрд долл.