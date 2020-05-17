Суд заочно избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в расстреле двух силовиков во время протестов на Майдане в 2014 году.

Об этом сообщается в решении суда.

Уточняется, что Печерский суд города Киева заочно принял решение арестовать жителя Харькова Дмитрия Липового, подозреваемого в убийстве силовиков.

В определении суда сказано, что подозреваемый имел огнестрельное оружие и присоединился к протестам еще 2 декабря 2013 года. 18 февраля, когда во время разгона митингов были убиты 10 протестующих, подозреваемый присоединился к протестам уже с оружием.

По информации из дела, подозреваемый 20 февраля 2014 года увидел на балконе Национальной музыкальной академии Украины лиц, которые осуществляли выстрелы в сторону силовиков и присоединился к ним. Также подозреваемый передавал свой охотничий карабин и патроны неустановленному лицу.

Сообщается, что после этого неустановленное лицо совершило как минимум 3 выстрела в сторону силовиков, находившихся около Стеллы Независимости.

Подозреваемого обвиняют в убийстве военнослужащего внутренних войск и милиционера подразделения специального назначения “Беркут”.