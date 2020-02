Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Мероприятие открыл посол Украины в США Владимир Ельченко, обратившись ко всем присутствующим с призывом “напоминать всему миру о том бесценном подвиге, который совершили герои Небесной Сотни для Украины, потеряв свои жизни в борьбе за шанс независимости, демократичности и процветания нашей страны”.

Также к участникам мемориальной церемонии обратились руководители американских украинских организаций – Ukrainian National Information Service (UNIS), U.S.-Ukraine Foundation, United Help Ukraine, US Ukrainian Activists.

В завершение церемонии прозвучали гимны Украины и США. Участники зажгли поминальные свечи и провели панихиду, которую отправили священнослужители Украинской Православной и Греко-католической церквей.

Фото: Embassy of Ukraine in the USA

Как известно, Руслан Рябошапка заменил группу прокуроров по делу в декабре 2019 года. Под руководством новой прокурорской группы бывшие “беркутовцы”, обвиняемые по делу о гибели активистов Майдана в 2014 году, – Олег Янишевский, Сергей Зинченко, Павел Аброськин, Сергей Тамтура и Александр Маринченко были освобождены и переданы для обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и боевиками “ДНР/ЛНР”.

14 января Святошинский районный суд Киева принял решение об отводе новой группы прокуроров по делу бывших “беркутовцев”.