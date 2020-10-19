Дарницкий районный суд Киева обязал Вахтанга Кипиани - автора книги "Дело Василия Стуса" и издательство "Виват" убрать из текста упоминания имени главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

Таким образом, суд признал, что фразы с упоминанием имени Медведчука в книге нарушают его честь и достоинство. Также запрещено распространять книгу в существующем виде, фрагменты с упоминанием Медведчука нужно удалить.

Тем не менее это не касается тех экземпляров, которые уже есть в собственности или находятся в библиотеках.

“Обязать Кипиани, ООО “Виват” удалить из книги “Дело Василия Стуса” информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО “Виват” распространять напечатанный тираж книги “Дело Василия Стуса” до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука”, – сказала на заседании судья Марина Заставенко.

Суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука.

Так, из книги должны быть удалены следующие фрагменты:

на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”,

на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”,

на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”,

на странице 7 – “распинал поэта, назначенный государством адвокат Медведчук”,

на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”,

на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.

Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги.

“По решению суда мы должны удалить эти эпизоды. Я, конечно, этого делать не буду”, – сказал он.

В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, потому что некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.