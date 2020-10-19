Об этом стало известно из трансляции заседания суда.
Таким образом, суд признал, что фразы с упоминанием имени Медведчука в книге нарушают его честь и достоинство. Также запрещено распространять книгу в существующем виде, фрагменты с упоминанием Медведчука нужно удалить.
Тем не менее это не касается тех экземпляров, которые уже есть в собственности или находятся в библиотеках.
“Обязать Кипиани, ООО “Виват” удалить из книги “Дело Василия Стуса” информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО “Виват” распространять напечатанный тираж книги “Дело Василия Стуса” до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука”, – сказала на заседании судья Марина Заставенко.
Суд постановил взыскать с Вахтанга Кипиани и ООО “Виват” судебный сбор по 768,4 гривны с каждого в пользу Медведчука.
Так, из книги должны быть удалены следующие фрагменты:
- на странице 661 – “является фактом, что предоставленного, поддерживаемого госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук”,
- на странице 664 – “Медведчук на суде признал, что все “преступления”, якобы совершенные его подзащитным, “заслуживают наказания”,
- на странице 664 – “он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?”,
- на странице 7 – “распинал поэта, назначенный государством адвокат Медведчук”,
- на странице 663 – “шестерка коммунистической системы адвокат Медведчук”,
- на странице 664 – “преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела”.
Сам Кипиани сообщил “Суспільному”, что не будет удалять фрагменты из книги.
“По решению суда мы должны удалить эти эпизоды. Я, конечно, этого делать не буду”, – сказал он.
В сентябре 2019 года, через несколько месяцев после выхода в печать книги Вахтанга Кипиани “Дело Василия Стуса”, Виктор Медведчук заявил, что потребует запретить распространение книги, потому что некоторые ее фрагменты якобы не соответствуют действительности и унижают его честь и достоинство.
- Позже Виктор Медведчук подал в суд на журналиста автора книги “Дело Василия Стуса” Вахтанга Кипиани.
- Украинские интеллектуалы призвали уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову гарантировать право на справедливый суд по иску народного депутата от “Оппозиционной платформы – За життя” Виктора Медведчука против журналиста Вахтанга Кипиани и издательства Vivat из-за книги “Дело Василия Стуса”.
- Также Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы из-за новости про фильм о Василие Стусе.
- 25 июня в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Виктора Медведчука, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За життя” в отношении интернет-издания #Буквы из-за новости про фильм о Василии Стусе.
- На продолженном предварительном заседании судом по вновь поданным представителем истца доказательствам были утверждены новые ответчики – владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, в связи с чем суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.