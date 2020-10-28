Нацагентство по предупреждению коррупции выявило признаки декларирования ложной информации в двух судей Конституционного Суда, принимали решение о статье 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Как сообщалось ранее, 27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за ложное декларирование. Сейчас текст решения Конституционного Суда еще не обнародован, поэтому мотивация этого решения неизвестна.

В декларациях двух судей КСУ — Ирины Завгородней и Сергея Головатого — НАПК обнаружили признаки декларирования ложной информации.

Так, в декларации Сергея Головатого за 2019 выявлено 3,6 млн грн. недостоверных сведений. В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 — 754 тыс. грн.

“Это нарушение статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины. Сегодня судьи голосовали за признание этой статьи неконституционной. Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле при таких условиях”, — заявили в НАПК.

Глава НАПК Александр Новиков заявил, что участие указанных судей в рассмотрении этого дела ставит под вопрос объективность решения КСУ.