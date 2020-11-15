Об этом сообщает издание Washington Post.

Речь идет о штатах Аризона, Мичиган и Пенсильвания.

В Пенсильвании представители кампании Трампа потерпели поражение в судах при попытке заблокировать подсчет почти 9000 отправленных по почте бюллетеней в округах Филадельфия и Монтгомери. В общей сложности суды отклонили шесть отдельных исков.

Команда Трампа требовала не учитывать бюллетени, поскольку избиратели якобы не указали необходимую информацию на конвертах (такую как их адреса или дата).

В то же время суды не выявили фактов “мошенничества” и отклонили иски.

В Мичигане суд отклонил жалобы двух наблюдателей от республиканцев, которые требовали отложить объявление результатов в Детройте. Судья подчеркнул, что не увидел убедительных доказательств фальсификаций, а показания о якобы ненадлежащих действиях сотрудников участка не внушают доверия.

Судья также отметил, что требование “внешнего аудита” выборов в Мичигане может отсрочить окончательное объявление результатов настолько, что они не будут известны до дня голосования коллегии выборщиков в середине декабря (когда официально будет избран новый президент США). В Мичигане Джо Байден опережает Дональда Трампа на примерно 148 000 голосов.

В Аризоне судья отклонил иск кампании Трампа и Республиканской партии после того, как юристы истца признали, что указанный иск уже не повлияет на результаты президентских выборов. В этом штате Джо Байден опередил Дональда Трампа на 11 000 голосов.

А в Джорджии начали пересчет вручную около 5 миллионов бюллетеней. Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что не ожидает существенного изменения результата после пересчета. В Джорджии Джо Байден опередил Дональда Трампа более чем на 14 000 голосов.

Тем временем несколько юридических фирм, таких как Snell & Wilmer (одна из крупнейших на западе США), вашингтонская Jones Day и Porter Wright Morris & Arthur (штат Огайо), передумали сопровождать иски кампании Трампа.

Стоит отметить, что команда Трампа добивается пересмотра голосов в ряде штатов, утверждая, что якобы имели место массовые фальсификации.