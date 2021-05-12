В УЄФА порушили дисциплінарну справу щодо італійського "Ювентуса", а також іспанських "Реала" і "Барселони" через їх відмову вийти з Суперліги.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Нагадаємо, дев’ять із 12 футбольних клубів, які раніше зголосилися стати учасниками проєкту Суперліги, перепросили Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) та отримали покарання.

Водночас три клуби з тих, котрі зголосилися раніше брати участь у Суперлізі (“Реал”, “Барселона” і “Ювентус”) наразі не пішли на угоду з УЄФА.

“Сьогодні було призначено інспекторів УЄФА з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарного розслідування потенційного порушення нормативно-правової бази УЄФА “Реалом”, “Барселоною” та “Ювентусом” у зв’язку з так званим проєктом “Суперліга”, – ідеться в повідомленні.

В УЄФА зазначили, що згодом нададуть детальнішу інформацію щодо цього.

Як відомо, про створення європейської Суперліги днями оголосили 12 європейських топклубів: англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”.