Про це повідомляє британське агентство ВВС.
Як відомо, про створення європейської Суперліги днями оголосили 12 європейських топклубів: англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”.
Усі шість англійських клубів вже оголосили, що припиняють участь у Суперлізі.
Футбольний клуб “Манчестер Сіті” повідомив, що “офіційно ввів в дію процедури виходу з групи, що розробляє плани Європейської Суперліги”.
В ФК “Арсенал” зазначили, що прийняли запрошення вступити до Суперліги, оскільки “не хотіли залишатися позаду” і прагнули забезпечити майбутнє клубу.
“Дослухаючись до футбольної спільноти протягом останніх днів, ми виходимо із Суперліги. Ми допустилися помилки і просимо вибачення за неї”, – йдеться в заяві “Арсеналу”.
В “Манчестер Юнайтед” повідомили, що “не братимуть участі у Європейській Суперлізі” та “залишаються відданими співпраці з іншими членами футбольної спільноти для вироблення стійких рішень для довгострокових викликів, що стоять перед грою”.
В ФК “Ліверпуль” також оголосили, що участь клубу “у формуванні Європейської Суперліги припинена”.
Аналогічні заяви оприлюднили футбольні клуби “Челсі” та “Тоттенхем”.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав таке рішення англійських клубів.
“Це правильний результат для футбольних вболівальників, клубів та громад по всій країні. Ми повинні продовжувати захищати нашу національну гру”, – зазначив він у Twitter.
Тим часом в ЗМІ вже оприлюднено заяву Європейської Суперліги (ESL), у якій йдеться, що ESL “перегляне відповідні кроки, щоб змінити проєкт”.
“Враховуючи нинішні обставини, ми маємо переглянути найбільш доцільні кроки для зміни формату проєкту, завжди пам’ятаючи про наші цілі – пропонувати вболівальникам найкращий можливий досвід, одночасно збільшуючи виплати солідарності всій футбольній спільноті”, – йдеться в заяві, яку цитує ВВС.
У ній також висловлюється переконання, що поточний стан справ у європейському футболі потребує змін.
“Ми пропонуємо новий турнір, тому що діюча система не працює. Наша пропозиція націлена на те, щоб спорт розвивався, даючи при цьому ресурси і стабільність для розвитку всієї футбольної піраміди і в тому числі допомагаючи всій футбольній громадськості, що зіткнулася з фінансовими складнощами в умовах пандемії. Також всі футбольні групи отримали б збільшені солідарні виплати”, – сказано в заяві.
Як зазначає ВВС, оголошена в неділю Суперліга з 12 клубами викликала загальний осуд – з боку фанатів, міністрів у Великій Британії та УЄФА.
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