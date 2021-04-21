Усі шість англійських клубів Прем'єр-ліги оголосили про вихід зі створеної днями Суперліги.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Як відомо, про створення європейської Суперліги днями оголосили 12 європейських топклубів: англійські “Манчестер Юнайтед”, “Ліверпуль”, “Манчестер Сіті”, “Арсенал”, “Челсі”, “Тоттенхем”, іспанські “Барселона”, “Реал”, “Атлетіко” , а також італійські “Інтер”, “Мілан” і “Ювентус”.

Усі шість англійських клубів вже оголосили, що припиняють участь у Суперлізі.

Футбольний клуб “Манчестер Сіті” повідомив, що “офіційно ввів в дію процедури виходу з групи, що розробляє плани Європейської Суперліги”.

В ФК “Арсенал” зазначили, що прийняли запрошення вступити до Суперліги, оскільки “не хотіли залишатися позаду” і прагнули забезпечити майбутнє клубу.

“Дослухаючись до футбольної спільноти протягом останніх днів, ми виходимо із Суперліги. Ми допустилися помилки і просимо вибачення за неї”, – йдеться в заяві “Арсеналу”.

В “Манчестер Юнайтед” повідомили, що “не братимуть участі у Європейській Суперлізі” та “залишаються відданими співпраці з іншими членами футбольної спільноти для вироблення стійких рішень для довгострокових викликів, що стоять перед грою”.

В ФК “Ліверпуль” також оголосили, що участь клубу “у формуванні Європейської Суперліги припинена”.

Аналогічні заяви оприлюднили футбольні клуби “Челсі” та “Тоттенхем”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав таке рішення англійських клубів.

“Це правильний результат для футбольних вболівальників, клубів та громад по всій країні. Ми повинні продовжувати захищати нашу національну гру”, – зазначив він у Twitter.

Тим часом в ЗМІ вже оприлюднено заяву Європейської Суперліги (ESL), у якій йдеться, що ESL “перегляне відповідні кроки, щоб змінити проєкт”.

“Враховуючи нинішні обставини, ми маємо переглянути найбільш доцільні кроки для зміни формату проєкту, завжди пам’ятаючи про наші цілі – пропонувати вболівальникам найкращий можливий досвід, одночасно збільшуючи виплати солідарності всій футбольній спільноті”, – йдеться в заяві, яку цитує ВВС.

У ній також висловлюється переконання, що поточний стан справ у європейському футболі потребує змін.

“Ми пропонуємо новий турнір, тому що діюча система не працює. Наша пропозиція націлена на те, щоб спорт розвивався, даючи при цьому ресурси і стабільність для розвитку всієї футбольної піраміди і в тому числі допомагаючи всій футбольній громадськості, що зіткнулася з фінансовими складнощами в умовах пандемії. Також всі футбольні групи отримали б збільшені солідарні виплати”, – сказано в заяві.

Як зазначає ВВС, оголошена в неділю Суперліга з 12 клубами викликала загальний осуд – з боку фанатів, міністрів у Великій Британії та УЄФА.