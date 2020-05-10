Об этом она написала в Facebook.

“Знаете ли вы правдивую историю искусственного праздника “День Победы”? В Советском Союзе его начали праздновать только спустя 20 лет после завершения войны. До этого времени никаких парадов победы фактически не существовало”, – рассказала Супрун.

9 мая 1965 года в Союзе впервые прошло “празднование” в таком виде, который всем известен сегодня. Именно с этого времени советская пропаганда начала кормить своих граждан мифами о силе русских и исключительной заслуге Советов в победе над нацизмом. “Массовые празднования, демонстрация своих военных мощностей, помпезные мероприятия, портреты Сталина, подачки в виде орденов – все это стало частью искусственного праздника”, – рассказала Супрун.

По ее словам, советская власть осознала, что по уровню жизни граждане Советов уже никогда не догонят развитые демократии. Поэтому надо создать какую-то сказку, чтобы люди чувствовали себя победителями хоть в чем-то. Такой же тактики придерживается и нынешняя власть России.

“Кремль продолжает выводить людей на марше с портретами “дедов”, о которых никто ничего не знает, в компании вечно молодых ветеранов, которые “воевали” еще будучи детьми или даже не родившись. Кремль продолжает распространять искусственные исторические нарративы о событиях войны, переписывая правду. Кремль продолжает цинично врать и бросаться угрозами всему миру, что Россия способна это повторить”, – отметила Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что День Победы не начали праздновать после 1945 года, потому что “было слишком много живых непосредственных участников этого кошмара”.

“Победа над нацизмом не стала освобождением для украинцев. Тоталитарный режим советских оккупантов, который установился после этого, стал еще одним сложным испытанием, длившимся десятилетиями. Массовые репрессии, депортация украинцев и крымских татар, нечеловеческие лагеря ГУЛАГа, расстрелы, грубое подавление освободительного движения, заключения диссидентов. Это все стало реалиями жизни “победителей”, – подытожила Ульяна Супрун.

Напомним, в Киеве в парке Вечной Славы прохшла акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вход в парк ограничен, поэтому там образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.