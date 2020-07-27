Об этом президент клуба Игорь Суркис заявил в комментарии “Циганик LIVE”.

Ранее СМИ обнародовали письмо Луческу к Суркису, в котором румынский специалист говорит о намерении уйти в отставку из-за негативной реакции фанатов.

Агент Луческу Аркадий Запорожану подтвердил подлинность письма, однако пояснил, что это личная переписка Луческу и Суркиса и он не знает, как оно попало в прессу. В то же время агент подчеркнул, что этим письмом 74-летний тренер лишь хотел сказать, что “не держится за кресло”, что он пришел “не ради денег” и готов “спокойно уйти”, потому что имидж клуба важнее.

“Если кто-то захочет увидеть (переписки – ред.), то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер” Динамо”, – сказал Запорожану.

Украинский журналист Игорь Цыганик одновременно говорит, что Суркис уговорил Луческу остаться, хотя румынский специалист очень подавлен такой реакцией на его назначение.

“Я лично имел сегодня разговор с Мирчей Михайловичем. Он был очень смущен тем давлением, которое шло на него и со стороны украинских средств массовой информации, и со стороны журналистов, и со стороны представителей других клубов, со стороны болельщиков”, – сказал Цыганик.

Он добавил, что ему Луческу подтвердил, что говорил о своей отставке с румынскими журналистами. Однако перед тем, как принять окончательное решение, Луческу должен был поговорить с Игорем Суркисом.

Уже после разговора Цыганик в прямом эфире позвонил президенту “Динамо”, который подтвердил, что Луческу остается в “Динамо”.

“Есть у “Динамо” тренер”, – сказал Суркис.