На фоне пандемии коронавируса и повышения спроса на морскую грузоперевозку, в мире может возникнуть дефицит туалетной бумаги.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок сырья для туалетной бумаги, Вальтер Шалька пожаловался на проблему с экспортом древесины.

Он отметил, что из-за пандемии спрос на туалетную бумагу сильно вырос, и потребители стали панически накапливать запасы.

Шалка обеспокоен тем, что проблемы с доставкой начнут расти как снежный ком и будут только усугубляться. Значительные перебои в торговле целлюлозой могут в итоге повлиять на поставки этого товара по всему миру, если у производителей не будет достаточных запасов.

Как пишет агентство, сбои на грузовом рынке разрушают мировую торговлю – особенно продовольственными и сельскохозяйственными продуктами.

Так называемый “контейнерный кризис”, вызванный огромным спросом со стороны Китая, длится уже несколько месяцев. Если расходы на перевозку продолжат увеличиваться, повысится риск ускорения инфляции.