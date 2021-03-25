Об этом пишет агентство Bloomberg.
Глава бразильской компании Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок сырья для туалетной бумаги, Вальтер Шалька пожаловался на проблему с экспортом древесины.
Он отметил, что из-за пандемии спрос на туалетную бумагу сильно вырос, и потребители стали панически накапливать запасы.
Шалка обеспокоен тем, что проблемы с доставкой начнут расти как снежный ком и будут только усугубляться. Значительные перебои в торговле целлюлозой могут в итоге повлиять на поставки этого товара по всему миру, если у производителей не будет достаточных запасов.
Как пишет агентство, сбои на грузовом рынке разрушают мировую торговлю – особенно продовольственными и сельскохозяйственными продуктами.
Так называемый “контейнерный кризис”, вызванный огромным спросом со стороны Китая, длится уже несколько месяцев. Если расходы на перевозку продолжат увеличиваться, повысится риск ускорения инфляции.
- 2020 год – год пандемии COVID-19 – был очень сложным для мировой экономики и жизни людей в целом. Во многих странах использовали радикальные меры – закрывали школы, магазины, торговые центры, заводы, метро, – чтобы только снизить число заражений и смертей от коронавируса. #Буквы просмотрели несколько источников и собрали воедино основные цифры – как же пандемия сказалась на мировой экономике.