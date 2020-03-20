Священнослужители ПЦУ начали изготавливать антисептики

Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.

“Каждый человек нуждается в поддержке и надежной опоре в сложной ситуации. Особенно сейчас, во время распространения опасного вируса, наиболее уязвимыми к которому есть пожилые люди и те, кто в силу жизненных обстоятельств не имеет возможности принять необходимые меры для защиты от болезни. Первый из них — дезинфекция рук и поверхностей с помощью антисептика. Поэтому священнослужители отдела Социального Служения Киевской Митрополии ПЦУ с благословения Предстоятеля начали изготовление антисептиков”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 марта в Киеве отдали первые 150 антисептиков для наиболее уязвимых категорий населения: пожилых людей, тех, кто оказался в трудной ситуации или не имеет пока жилья.

На сегодня почти две тысячи флаконов распространили в столице и разослали в крупные города: Мариуполь, Харьков, Одессу.

Антисептики изготавливаются по рецептуре Всемирной организации охраны здоровья из таких реагентов: этанола или изопропилового спирта, перекиси водорода и глицерина.

“Сегодня мы обращаемся к приходам Православной Церкви Украины в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики. Подавайте заявки на их изготовление, которые мы по возможности будем прорабатывать. Только вместе, с Божьей помощью мы сможем преодолеть угрозу болезни. Просим и вас присоединиться к этому делу. За деталями обращайтесь к руководителю отдела социального служения Киевской Митрополии ПЦУ Роману Холодову”, – резюмировали в ПЦУ.