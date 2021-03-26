Об этом сообщает американский канал CNN.
Компания утверждает, что канал “беззаботно пренебрег правдой” и участвовал в дезинформационной кампании против нее, поскольку “ложь была полезной для бизнеса Fox”.
“Fox взял небольшой огонь дезинформации и превратил его в лесной пожар”, – заявила компания в своем иске.
Также Dominion отметила, что “истина имеет значение, а ложь имеет последствия”.
“Fox продал фальшивую историю фальсификации выборов, чтобы служить собственным коммерческим целям, нанося серьезный ущерб Dominion”, – добавила компания.
В иске говорится, что в результате “организованной клеветнической кампании” Fox Dominion понесла “огромный и невосполнимый экономический ущерб”, а ее сотрудники подвергались угрозам смерти.
В то же время представитель Fox заявил, что канал “гордится” своим освещением выборов 2020 года, характеризуя его как “высшую традицию американской журналистики”. Пресс-секретарь добавил, что Fox “будет энергично защищаться против этого необоснованного иска в суде”.
- Ранее бывший президент США Дональд Трамп выдвинул обвинения о якобы похищении 2,7 млн голосов на президентских выборах с помощью компьютерной системы Dominion.
- В январе компания Dominion Voting Systems подала иск о диффамации против Рудольфа Джулиани, адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка, сыгравшего ключевую роль в многомесячной попытке бывшего президента сорвать выборы 2020 года в США.