Компания Dominion Voting Systems, которая занимается технологиями голосования, подала иск против канала Fox News на сумму 1,6 млрд долларов.

Об этом сообщает американский канал CNN.

Компания утверждает, что канал “беззаботно пренебрег правдой” и участвовал в дезинформационной кампании против нее, поскольку “ложь была полезной для бизнеса Fox”.

“Fox взял небольшой огонь дезинформации и превратил его в лесной пожар”, – заявила компания в своем иске.

Также Dominion отметила, что “истина имеет значение, а ложь имеет последствия”.

“Fox продал фальшивую историю фальсификации выборов, чтобы служить собственным коммерческим целям, нанося серьезный ущерб Dominion”, – добавила компания.

В иске говорится, что в результате “организованной клеветнической кампании” Fox Dominion понесла “огромный и невосполнимый экономический ущерб”, а ее сотрудники подвергались угрозам смерти.

В то же время представитель Fox заявил, что канал “гордится” своим освещением выборов 2020 года, характеризуя его как “высшую традицию американской журналистики”. Пресс-секретарь добавил, что Fox “будет энергично защищаться против этого необоснованного иска в суде”.