Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что возможный импичмент американского лидера Дональда Трампа не будет иметь "долговременного негативного эффекта" для нашей страны.

Об этом он сказал в интервью KyivPost.

Он отметил, что в Вашингтоне существует некий “запас доброй воли и уважения” к Украине со стороны США.

“Я не думаю, что импичмент будет иметь продолжительный негативный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и особенно в Вашингтоне”, – сказал дипломат.

Он напомнил, что только за последние недели США ввели санкции против российского трубопровода “Северный поток-2”, а также увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 миллионов долларов.