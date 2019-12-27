Об этом он сказал в интервью KyivPost.
Он отметил, что в Вашингтоне существует некий “запас доброй воли и уважения” к Украине со стороны США.
“Я не думаю, что импичмент будет иметь продолжительный негативный эффект на отношения США и Украины. Я так говорю, потому что, несмотря на все удары и несмотря на все противоречия, существует запас доброй воли и уважения к Украине в Соединенных Штатах и особенно в Вашингтоне”, – сказал дипломат.
Он напомнил, что только за последние недели США ввели санкции против российского трубопровода “Северный поток-2”, а также увеличили военную помощь Украине с 250 до 300 миллионов долларов.
- 18 декабря стало известно, что Уильям Тейлор в течение месяца покинет пост временного поверенного по делам Соединенных штатов Америки в Украине.
- Сенатор от штата Нью-Джерси Роберт Менендес призывал Госсекретаря Майка Помпео продлить полномочия временного поверенного по делам США в Украине Уильяма Тейлора.