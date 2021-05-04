Про це повідомляється на сайті NASA.

Знімок був зроблений космічним телескопом Hubble (“Габбл”). Це автоматична обсерваторія, розташована на навколоземній орбіті з 1990 року (спільний проєкт NASA і Європейського космічного агентства).

“Намисто” – це планетарна туманність діаметром 2 світлові роки. Вона знаходиться на відстані близько 15 тисяч світлових років від Сонця в сузір’ї Стріли. Туманність була відкрита в 2005 році.

Вважається, що вона виникла унаслідок спалаху зірки-гіганта після того, як ця зірка підійшла дуже близько до сонцеподібної зірки-компаньйона. Більша зірка розширилася і поглинула малу, утворивши те, що астрономи називають системою із спільною оболонкою (“common envelope”). Це сталося приблизно 10 тисяч років тому.

Менша зірка продовжила обертатися по орбіті всередині більшого компонента, збільшуючи швидкість обертання зірки-гіганта.

Представлене NASA зображення є композитним: воно створене на основі декількох знімків, переданих на Землю телескопом Hubble. На фото видно сліпуче скупчення зоряних тіл, яке в NASA описують як “діамантове намисто космічних розмірів”.

“Пара зірок, які утворили туманність “Намисто”, залишаються дуже близько одна від одної – розділені лише кількома мільйонами миль – що виглядає як одна яскрава точка в центрі цього зображення”, – йдеться в описі до фото.