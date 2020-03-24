Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

“Российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях пытаются через средства массовой информации убедить местное население, что людей с симптомами коронавируса не обнаружено. При этом, скрывается информация, что инфекционные отделения медицинских учреждений, в том числе военных, переполнены больными с высокой температурой. Кроме того, скрывается рост числа умерших с диагнозами острого респираторного заболевания”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что на прошлой неделе в одной из городских больниц временно оккупированного Луганска девять человек умерли “якобы от обычной пневмонии”.

При этом, согласно паталогоанатомическим заключениям, причинами смертей являются признаки коронавируса COVID-19, однако главари боевиков запрещают указывать это в своих “официальных документах”.