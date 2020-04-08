Об этом сообщает агентство Reuters.

После неудачного противостояния с властями, обеспокоенными распространением коронавирусной инфекции, в конце марта Tesla остановила свои заводы в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

В среду, 8 апреля, внутренний консультант компании Валери Каперс Воркман отправила сотрудникам Tesla электронное письмо, в котором уведомила их о грядущих увольнениях и сокращении зарплат.

Сотрудники, которые не могут работать из дома и не были назначены на критически важные рабочие места на заводах, будут уволены.

Работники, которые не будут уволены, но и восстановить работу не смогут, с 13 апреля будут отправлены в неоплачиваемые отпуска (с сохранением медстраховки) до полного возобновления производства, которое запланировано на 4 мая.

Зарплаты тех сотрудников, которые продолжат работу, сократятся на 10%, директоров — на 20%, а вице-президентов — на 30%.