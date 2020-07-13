Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, сегодня внеочередного заседания Рады состоялось еще одно внеочередное заседание Парламента, на котором был принят законопроект № 2695 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения”.
В то время, когда заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призывал поддержать законопроект, Юлия Тимошенко смотрела видео на своем телефоне.
Кроме того, во время заседания Рады Юля Тимошенко обнималась и о чем-то шепталась с внефракционным народным депутатом Вадимом Новинским.
- Народный депутат от партии “Слуга народа” Маргарита Шол во время заседания Верховной Рады слушала песню про “рабочую женщину” политического карикатуриста и видеосатирика Богдана Процишина.