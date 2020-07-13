Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, сегодня внеочередного заседания Рады состоялось еще одно внеочередное заседание Парламента, на котором был принят законопроект № 2695 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения”.

В то время, когда заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призывал поддержать законопроект, Юлия Тимошенко смотрела видео на своем телефоне.

Кроме того, во время заседания Рады Юля Тимошенко обнималась и о чем-то шепталась с внефракционным народным депутатом Вадимом Новинским.