На этой неделе "Слуги народа" совместно с "Оппозиционной платформой - За життя" планируют протянуть в Парламенте антиукраинский законопроект 2362 "слуги народа" Максима Бужанского, цель которого - тотальная русификация украинского образования.

Об этом говорится в заявлении фракции.

В заявлении фракции указывается, что запланированный и подготовленный с 1 сентября 2020 года переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на обучение на украинском языке будет отменено вплоть до сентября 2023 года.

Кроме того, вносятся изменения в закон “О среднем образовании”, а именно: изымается норма об обязательном объеме обучения на государственном языке (не менее 80 % годового объема учебного времени) для национальных меньшинств, при получении базового или профильного среднего образования.

Более того, даже в школах с украинским языком обучения можно будет проводить уроки на русском.

“Это – путь к тотальной русификации образования”.

Против законопроекта 2362 выступают профильный гуманитарный комитет Верховной Рады, Министерство образования и науки, Министерство финансов, десятки и сотни представителей общественных организаций, деятелей культуры и образования, органов местного самоуправления.

“Поддерживать этот провокационный антиукраинской проект могут только люди, которые действуют против украинского государства в интересах Москвы”.

Фракция “Европейской Солидарности” призывает всех патриотов и неравнодушных граждан объединиться и не допустить принятия законопроекта Бужанского. Нардепы также призывают 16 июля в 09:00 выйти под стены Парламента и не расходиться до тех пор, пока проект Бужанского не будет снят с рассмотрения.

“Призываем спикера Разумкова прекратить действия по расколу и русификации Украины, немедленно снять русификаторский законопроект 2362 с рассмотрения на нынешней сессии и не включать в повестку дня следующих сессий”, – говорится в заявлении.