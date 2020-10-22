Трамп, который активно борется с Китаем, заплатил в этой стране больше налогов, чем в США — NYT

Президент США Дональд Трамп, который ведет активную борьбу с Китаем, в течение нескольких лет пытался построить там бизнес и заплатил налогов значительно больше, чем в Соединенных Штатах.

Об этом идет речь в расследовании американской газеты The New York Times.

Согласно анализу налоговых документов президента, полученных The New York Times, Китай, с которым так живо ведет борьбу Дональд Трамп, является одним из трех иностранных государств (вместе с Великобританией и Ирландией), где у него есть банковский счет. Ранее об этом счете не сообщалось.

Также известно, что Трамп более 10 лет безуспешно пытался реализовывать проекты в Китае и даже он был руководителем офиса там, когда баллотировался в президенты в 2015 году.

Кроме того, его бизнес уплатил в Китае налогов в разы больше, чем американский.

Чем Трамп занимался в Китае?

Китайский счет Трампа контролируется компанией Trump International Hotels Management LLC, которой, согласно налоговой документацией, в Китае уплачено 188 561 доллар США с 2013 по 2015 год. Примечательно, что одновременно Trump International Hotels Management отчитывалась только нескольких тысячах долларов дохода в Китае.

В США же, напомним, Трамп не платил или недоплачивал налог на прибыль в течение 11 лет. В 2016 — 2017 годах Трамп заплатил всего 750 долларов налогов.

В ответ на вопрос газеты The Times Алан Гартен, адвокат организации Трампа, заявил, что компания “открыла счет в китайском банке, у которого есть офисы в США, для уплаты местных налогов”, связанных с попытками вести бизнес там.

По его словам, компания открыла счет после создания офиса в Китае, который должен был заниматься “изучением потенциала гостиничных сделок в Азии”.

“Никаких сделок, операций и других видов предпринимательской деятельности никогда не было осуществлено, и с 2015 года офис оставался неактивным. Хотя банковский счет остается открытым, он никогда не использовался для любых других целей”, — заверил Гартен.

Гартен не назвал банк в Китае, где ведется счет. Однако известно, что до 2019 года крупнейший подконтрольный государству банк Китая на выгодных условиях арендовал три этажа в Trump Tower.

Как и в случае с Россией, в Китае Трамп искал возможности заключения соглашений по строительству гостиниц и башен. Первые его попытки сотрудничать с Китаем начались в 2006 году — тогда он подавал заявки на регистрацию торговых марок в Гонконге и на материке.

Правительство Китая одобрило немало таких заявок (в том числе и от дочери президента Иванка Трамп) уже после того, как Дональд стал президентом.

В 2008 году господин Трамп начал проект офисной башни в Гуанчжоу, однако тогда строительство так и не началось. В 2012 Трамп открыл офис в Шанхае. Налоговая информация THC China Development LLC, связанной с Китаем компании Трампа, в том же году списала на командировки, судебные издержки и офисные расходы 84 тысяч долларов.

После открытия офиса дела пошли вверх. В 2016 году, по информации France-Presse, Трамп вел переговоры с крупнейшим в Китае подконтрольным правительству предприятием страны — Государственной сетевой корпорацией. Речь шла о получении лицензии и выход на рынок Пекина.

Когда президентская кампания уже началась, Трамп продолжал процесс заключения соглашения с предприятием. Но потом Государственную сетевую корпорацию уличили в коррупции и от сделки отказались.

По налоговым записям трудно точно определить, сколько именно денег потратил Трамп, пытаясь построить бизнес в Китае. Записи показывают, что он инвестировал не менее 192 тысяч долларов в пять небольших компаний. Но они не управляли проектам Трампа, этим занималась Trump International Hotels Management — та, которая владеет китайский банковским счетом.

Trump International Hotels Management владеет THC China Development, но также участвует в управлении другими объектами Трампа по всему миру. По ее налоговым записям невозможно определить, какая часть ее финансовой деятельности связана с Китаем.

В 2017 году компания сообщила о чрезвычайно большом скачке доходов — около 17,5 миллиона долларов, что больше, чем за предыдущие пять лет вместе. Это сопровождалось выводом Трампом 15,1 миллиона долларов со счета капитала компании.

Параллельно с этим Трамп активно привлекал китайских инвесторов к приобретению его недвижимости в других странах.

Во время кампании Трампа 2016 года фирма, контролируемая китайской парой из Ванкувера, приобрела 11 объектов по 31 млн долларов в башне в Лас-Вегасе, в которой Трамп является совладельцем казино.

Проект в Ванкувере строила канадская фирма, контролируемая семьей одного из самых богатых людей Малайзии, Тони Тиа То Киана, который управляет отелями в Китае.

Вскоре после победы на выборах 2016 года Трамп сообщил, что продал пентхаус в одном из своих зданий на Манхэттене за 15,8 млн долларов китайско-американской бизнес-леди Сяо Янь Чэнь. Она приобрела блок, ранее занимала Иванка Трамп и ее муж, Джаред Кушнер. Чэнь руководит международной консалтинговой фирмой и, как сообщается, имеет высокие связи с правительственной и политической элитой в Китае.

Несмотря на это все, Трамп активно использует критику Китая как элемент своей президентской кампании этого года. Это касается широкого круга вопросов — от торговой войны до вопроса о происхождении коронавируса.

В том же ключе кампания Трампа пыталась изобразить господина Байдена как “марионетку” Китая, якобы он будучи вице-президентом недооценил угрозы со стороны этой страны. Еще один повод для нападок — сын Байдена, Хантер, который имел деловые отношения в Китае.