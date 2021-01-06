Об этом она написала в Twitter.
“По приказу президента Трампа Национальная гвардия движется вперед [к Капитолию] вместе с другими федеральными службами охраны. Мы поддерживаем призыв президента Трампа не проявлять насилия и сохранять мир”, – написала она.
По словам Кларка Мерсера, начальника штаба губернатора Ральфа Нортама, Вирджиния направляет 200 государственных солдат и мобилизует подразделение нацгвардии для подавления ситуации в Капитолии США.
- Сегодня в Конгрессе США должны подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Этот процесс происходит каждые четыре года и обычно носит исключительно церемониальный характер. Однако не в этот раз.
- Сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента.