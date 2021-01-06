Пресс-секретарь Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп поручил Национальной гвардии и другим "федеральным службам защиты" оказать помощь в реагировании на бунтовщиков у Капитолия США.

Об этом она написала в Twitter.

“По приказу президента Трампа Национальная гвардия движется вперед [к Капитолию] вместе с другими федеральными службами охраны. Мы поддерживаем призыв президента Трампа не проявлять насилия и сохранять мир”, – написала она.

По словам Кларка Мерсера, начальника штаба губернатора Ральфа Нортама, Вирджиния направляет 200 государственных солдат и мобилизует подразделение нацгвардии для подавления ситуации в Капитолии США.