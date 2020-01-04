Об этом идет речь в видеообращении Трампа.
Президент США отметил, что решение об авиаударе он принимал лично, зная, что Сулеймани “планировал неминуемые нападения” на американцев.
Statement from President Trump
A statement from President Trump:
Опубликовано The White House Пятница, 3 января 2020 г.
“Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире – Касем Сулеймани… Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили”, – заявил Трамп.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касим Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил командира иранского элитного подразделения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.