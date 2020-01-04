Американский лидер Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый по его приказу, был "террористом номер один" в мире.

Об этом идет речь в видеообращении Трампа.

Президент США отметил, что решение об авиаударе он принимал лично, зная, что Сулеймани “планировал неминуемые нападения” на американцев.

Statement from President Trump A statement from President Trump: Опубликовано The White House Пятница, 3 января 2020 г.

“Прошлой ночью по моему приказу американские вооруженные силы успешно нанесли безупречный высокоточный удар, в результате которого был убит террорист номер один во всем мире – Касем Сулеймани… Сулеймани готовил неминуемые и ужасные нападения на американских дипломатов и военнослужащих. Мы поймали его с поличным и устранили”, – заявил Трамп.