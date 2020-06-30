Американский президент Дональд Трамп во время международных звонков часто оскорблял женщин-политиков. В частности, он называл глупой канцлера Германии Ангелу Меркель.

Об этом идет речь в материале на сайте CNN.

Автор статьи – журналист Карл Бернштейн. В 1972 году он сыграл ключевую роль в освещении “Уотергейтского скандала”, который привел к отставке президента Ричарда Никсона. Автор материала утверждает, что статья написана по итогам многомесячных бесед с чиновниками Белого дома и спецслужб, которые присутствовали во время бесед или знакомы с их расшифровками.

В материале собрана информация о том, как Трамп вел себя во время разговоров и о чем разговаривал с лидерами иностранных государств

Эта статья основана на инсайдерской информации. Так, инсайдеры утверждают, что Трамп часто был не готов к важным международным телефонным разговорам. Вместо компетентности в тех или иных государственных вопросах, Трамп “продолжал верить в то, что он мог или очаровать, или запугать практически любого иностранного лидера, и часто преследовал цели, более приспособленные к его собственной повестке дня, чем то, что многие из его старших советников считали национальными интересами”.

Чаще других Трамп разговаривал по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Бывали случаи, когда Эрдоган звонил в Белый дом по два раза в неделю

Часто в разговорах с иностранными лидерами Трамп говорил о личной уникальности, достижениях в президентском кресле, а также делал акцент на своей гениальности. В частности, о своей гениальности Трамп говорил королевскому наследнику Саудовской Аравии Мохаммеду бин Салману и северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну. Чтобы подчеркнуть свои достижения, Трамп указывал на “идиотизм” своих предшественников, особенно Барака Обамы и Джорджа Буша.

Трамп часто унижал лидеров стран-союзников Америки. Чаще всего он критиковал и допускал сексистские высказывания в отношении экс-премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и канцлера Германии Ангелы Меркель. О Мэй Трамп говорил, что ей не хватает мужества, а о Меркель, что она глупая.

“Некоторые из вещей, которые он сказал об Ангеле Меркель, просто невероятны: он назвал ее “глупой” и обвинил ее в том, что она “в кармане у россиян”… Он жесток (в телефонных разговорах) с теми, кого считает слабыми, и уступчивый с теми, с кем ему следует быть жестким”, – сказал один из источников.

Один из немецких чиновников подтвердил, что звонки Трампа были “настолько необычны”, что в Берлине были приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы их содержание оставалось секретным.

Чиновник охарактеризовал поведение Трампа с Меркель в звонках как “очень агрессивное” и сказал, что круг немецких чиновников, которые занимаются мониторингом звонков Меркель с Трампом, сократился.

Но Меркель всегда оставалась спокойной и невозмутимой, несмотря на нападки Трампа, но могла противостоять его “буйству”.

Но Мэй не могла противостоять обвинениям и оскорблениям Трампа, становилась “взволнованной и нервной”.

Трамп также регулярно оскорблял других лидеров стран, в том числе президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьера Австралии Скотта Моррисона.

Вместе с тем, Трамп очень уважительно разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным. Он объяснял это тем, что Россия “важный и крупный игрок” на мировой арене.

В материале подтвердили информацию, которую ранее опубликовал Болтон: “Трамп постоянно связывал свои личные интересы – особенно в целях переизбрания и мести против предполагаемых критиков, и политических врагов – с национальными интересами”.

После выхода материала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз сказала:

“Президент Трамп – переговорщик мирового класса, который последовательно продвигал интересы Америки на мировой арене. От переговоров по первой фазе соглашения с Китаем и от USMCA до союзников по НАТО, которые вносят свой вклад и побеждают ИГИЛ, Президент Трамп показал свою способность продвигать стратегические интересы Америки”.