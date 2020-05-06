Об этом сообщает британская медиакомпания BBC.
“Мы возвращаем нашу страну”, – сказал Трамп во время посещения фабрики по производству масок в Аризоне.
“Майк Пенс и рабочая группа проделали большую работу, но сейчас мы рассматриваем немного другую форму, и эта форма — безопасность и открытость. Вероятно, для этого будет создана другая группа”, – сказал американский лидер.
Отметим, что число новых подтвержденных инфекций в США в настоящее время превышает 20 000, а ежедневная смертность превышает тысячу человек.
Представители органов здравоохранения США предупредили, что вирус может распространиться по мере открытия предприятий.
По данным Университета Джона Хопкинса, в США в настоящее время зарегистрировано 1,2 миллиона подтвержденных инфекций и более 70 тысяч связанных с ними смертей.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.