Президент США Дональд Трамп заявил, что рабочая группа Белого дома по противостоянию эпидемии коронавируса должна быть распущена в течение нескольких недель.

Об этом сообщает британская медиакомпания BBC.

“Мы возвращаем нашу страну”, – сказал Трамп во время посещения фабрики по производству масок в Аризоне.

“Майк Пенс и рабочая группа проделали большую работу, но сейчас мы рассматриваем немного другую форму, и эта форма — безопасность и открытость. Вероятно, для этого будет создана другая группа”, – сказал американский лидер.

Отметим, что число новых подтвержденных инфекций в США в настоящее время превышает 20 000, а ежедневная смертность превышает тысячу человек.

Представители органов здравоохранения США предупредили, что вирус может распространиться по мере открытия предприятий.

По данным Университета Джона Хопкинса, в США в настоящее время зарегистрировано 1,2 миллиона подтвержденных инфекций и более 70 тысяч связанных с ними смертей.