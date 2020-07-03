Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что тот отказывался слушать какую-либо негативную информацию о главе Российской Федерации Владимире Путине.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

Болтон отметил, что Трамп всегда говорил о Путине, как о важном мировом лидере, с которым нужно найти общий язык, а не идти на конфронтацию. По его словам, он не раз испытывал на себе “гнев Трампа” после того, как пытался рассказать негативную информацию о Путине.

Он отметил, что у него сложилось впечатление, будто “все понимают характер деятельности России, кроме Трампа”.

Несмотря на то, что Трамп не хотел слушать негатив о Путине, разведсообщество все равно регулярно докладывало об этом президенту.

“Обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу”, – пояснил Болтон.

Он вспомнил о ситуации, когда Трамп лично пообщался с Путиным, после чего заявил, что больше склонен верить ему, чем американской разведке. В частности, это касалось ситуации с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери (Лондон, Британия).