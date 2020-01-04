Американский президент Дональд Трамп планировал ликвидацию главы спецподразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

27 декабря, в результате ракетного удара сил Ирака по американской базе, погиб американский солдат-контрактник. После этого случая Трамп дал распоряжение своим помощникам – планировать ликвидацию Сулеймани.

Также американские дипломаты обращались в соответствующие ведомства Франции и других союзных стран с просьбой предостеречь Иран от “убийств американцев”.

“Однако красная линия была пересечена”, – отмечено в сообщении.

После атаки на американскую базу, Трамп поручил консультанту по национальной безопасности Роберту О Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу разработать план авиаудара по иранскому генералу.

С целью ликвидации Сулеймани команда использовала защищенные линии связи, чтобы неоднократно обсуждать авиаудар.

В четверг самолет флота Белого дома отправили в Калифорнию, чтобы переправить О Брайен был с Трампом, когда начнется атака.

В издании подчеркнули, что американским военным не давали прямого приказа – следить непосредственно за Сулеймани. Когда разведка доложила Трампу, что он находится в аэропорту Багдада, американский лидер отдал приказ атаковать.

В то же время по словам других источников, именно Сулеймани был целью Трампа, поскольку президент США в точности знал, когда он прилетит в аэропорт, отслеживая его маршрут.