Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.
27 декабря, в результате ракетного удара сил Ирака по американской базе, погиб американский солдат-контрактник. После этого случая Трамп дал распоряжение своим помощникам – планировать ликвидацию Сулеймани.
Также американские дипломаты обращались в соответствующие ведомства Франции и других союзных стран с просьбой предостеречь Иран от “убийств американцев”.
“Однако красная линия была пересечена”, – отмечено в сообщении.
После атаки на американскую базу, Трамп поручил консультанту по национальной безопасности Роберту О Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту Майку Пенсу разработать план авиаудара по иранскому генералу.
С целью ликвидации Сулеймани команда использовала защищенные линии связи, чтобы неоднократно обсуждать авиаудар.
В четверг самолет флота Белого дома отправили в Калифорнию, чтобы переправить О Брайен был с Трампом, когда начнется атака.
В издании подчеркнули, что американским военным не давали прямого приказа – следить непосредственно за Сулеймани. Когда разведка доложила Трампу, что он находится в аэропорту Багдада, американский лидер отдал приказ атаковать.
В то же время по словам других источников, именно Сулеймани был целью Трампа, поскольку президент США в точности знал, когда он прилетит в аэропорт, отслеживая его маршрут.
- В Пентагоне заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касим Сулеймани.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил командира иранского элитного подразделения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани.