Президент США Дональд Трамп подписал указ, временно ограничивающий иммиграцию в страну на фоне борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

Трамп отметил, что принятое решение поможет обеспечить американских граждан работой во время выхода из кризиса, связанного с карантинными ограничениями.

“Это гарантирует, что безработные американцы будут первыми в очереди на рабочие места во время восстановления американской экономики и сохранит наши медицинские ресурсы для американских пациентов.

Ограничение будет действовать в течение 60 дней, Администрация продолжит следить за рынком труда, чтобы при необходимости внести поправки в указ”, – отметили по этому поводу в Белом доме.

Оглашая о своем решении, Трамп сказал следующее:

“Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии после открытия экономики. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали”.

Также в Белом доме отметили, что исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.

Трамп пояснил, что, по истечении 60 дней, может как ужесточить, так и смягчить положения указа.