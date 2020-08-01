Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Что касается TikTok, мы запрещаем его в Соединенных Штатах”, – сказал Трамп во время общения с журналистами.

Американский лидер заявил, что у него “есть полномочия” сделать это. Он предположил, что использует либо чрезвычайные экономические полномочия, либо президентский указ. Как отмечает CNN, неясно, как может выглядеть подобный указ и с какими юридическими препятствиями он может столкнуться.

Как сообщает агентство Reuters, Трамп допустил подписание указа уже в субботу, 1 августа. Он также дал понять, что не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией.

Власти США выражают опасения, что TikTok, которым владеет китайская компания ByteDance, может создавать угрозы национальной безопасности. Правительство США проверяет TikTok и готовится дать Трампу рекомендации о дальнейших действиях.

Представители TikTok уверяли, что хранят свои данные за пределами Китая и будут противостоять любым попыткам Пекина завладеть информацией.

“Пользовательские данные TikTok в США хранятся в США со строгим контролем доступа сотрудников… Мы стремимся защищать конфиденциальность и безопасность наших пользователей”, – отмечалось в заявлении представителя сервиса.

По данным журналистов, ByteDance рассматривает возможность изменений в корпоративной структуре и продажи контрольного пакета TikTok.

В частности, есть информация, что переговоры о покупке ведет корпорация Microsoft. В компании отказались комментировать CNN эту информацию.

СПРАВКА. TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance. Является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярным в других странах. Представительства TikTok находятся в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Берлине, Дубае, Мумбаи, Джакарте, Сеуле и Токио.