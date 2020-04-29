Президент США Дональд Трамп назвал мясопроизводительные компании критическими, призвав на закрывать их в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент готов использовать чрезвычайные полномочия, чтобы обязать мясокомбинаты не закрываться, назвав их как критически важными в условиях эпидемии коронавируса.

При этом администрация Трампа возьмет на себя обязательства обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

В то время как президент настаивает на том, чтобы мясокомбинаты не закрывали, профсоюзы и местные власти не рекомендуют таким предприятиям работать. К примеру, в штате Южная Дакота внутри мясокомбината распространяется коронавирус среди работников. Но предприятие на закрывают, а работникам не обеспечивают социальные и медицинские гарантии на случай заражения коронавирусом.

Трамп выступает за скорейшее восстановление экономики в Соединенных Штатах.

Закон об оборонном производстве, которым руководствуется Трамп, дает правительству широкие полномочия по управлению промышленным производством в условиях кризиса. Трамп ранее ссылался на закон, чтобы увеличить поставки медицинского оборудования.

Американский мясной гигант Tyson Foods Inc. на днях заявил о том, что с поставками появились сложности. В марте там фиксировались первые случаи заражения среди работников, но заводы продолжали работать. В итоге предприятия пришлось закрыть из-за высокого уровня заболеваемости COVID-19.

По официальным данным, как минимум 20 работников мясной отрасли умерли вследствие заражения коронавирусом, а еще около 5 тысяч человек переболели или отправились на вынужденную самоизоляцию.

В профсоюзах настаивают на том, что условия работы на предприятиях этой отрасли должны быть безопасными, а зарплаты в условиях пандемии нужно повысить, учитывая риски для здоровья.

В целом на территории США как минимум 22 мясокомбината были закрыты в течение последних двух месяцев, что снизило мощность по переработке свинины на 25% и по переработке говядины на 10%. В результате введенных ограничений у фермеров есть животные, которых некуда девать, потому приходится их утилизировать.