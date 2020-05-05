Об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что всего за шесть месяцев до президентских выборов и коллапса мировой экономики из-за коронавируса возникла необходимость клеймить Китай тем, что он не смог остановить распространение болезни в Белом доме и среди союзников президента Дональда Трампа.

Источники телеканала сообщили, что в последние недели Трамп вместе с несколькими должностными лицами администрации, включая госсекретаря Майка Помпео и советника по экономическим вопросам Белого дома Ларри Кудлоу, поговорили с десятками иностранных союзников о способах коллективного решения относительно Китая из-за намеренного сокрытия о вспышке коронавируса.

По словам представителя Белого дома, сам президент в последние три недели расширил переговоры с зарубежными коллегами и обсудил отношения с Китаем с десятками иностранных лидеров. В то время как многие традиционные союзники Соединенных Штатах продолжают избегать эскалации напряженности в отношениях с Китаем, в беседе с Трампом некоторые европейские лидеры выразили обеспокоенность тем, как Китай справился с кризисом, согласно тому же источнику.

Среди ответных мер, обсуждаемых внутри Белого дома, – введение дополнительных тарифов на китайские товары, лишение Китая его суверенного иммунитета и дальнейшее подавление китайских телекоммуникационных компаний, говорят источники.

Среди тех, кто призывает президента занять более жесткую позицию в отношении Китая, является Джаред Кушнер, советник Трампа и его зять. По словам людей, знакомых с его мнением, Кушнер считает, что одним из способов увеличить политическую поддержку Трампа является мощная атака на Китай из-за его неспособности остановить распространение болезни в начале.

“Чем больше вы настаиваете на Китае, тем меньше мы можем сказать, что мы замедлились”, – сказал источник, близкий к Белому дому.

С другой стороны, министр финансов Стивен Мнучин, который, как известно, выступает за более тесные экономические связи с Пекином и не принадлежит к “ястребам” вокруг Трампа, занимает более принципиальную позицию в отношении Китая, говорят люди, знакомые с его взглядами. Они предупреждают, что Мнучин по-прежнему не хочет предпринимать действия, которые могут повредить первоначальной торговой сделке, которую администрация Трампа заключила с Китаем в прошлом году.

Источники сообщили CNN, что были предприняты согласованные усилия для изоляции торговых дискуссий от текущей политической напряженности, чтобы не нанести вред проделанной работе.

Хотя Трамп в последнее время усилил свою риторику против Китая, он старался не критиковать президента Китая Си Цзиньпина напрямую, так как он опасается испортить личные отношения. В разговорах с несколькими ястребами-республиканцами Сената, которые призвали Трампа превратить свою риторику в Китай в действие, Трамп иногда колебался, сказал один из источников в Сенате от Республиканской партии.

Источник, близкий к Белому дому, объяснил это по-другому: “Он напуган до чертиков. Си пугает его”.

Однако есть причины, по которым Трампу имеет смысл атаковать Китай. Опрос, проведенный Pew Research в прошлом месяце, показал, что две трети американцев имеют неблагоприятное мнение о Китае. Эти данные подтверждаются внутренним опросом, проведенным Республиканским национальным комитетом, который показывает аналогичное негативное отношение к Китаю среди избирателей в нескольких ключевых штатах.

В воскресенье Трамп публично заявил, что он считает, что эпидемия, которую Китай пытался скрыть, была результатом “ошибки”.

Во Всемирной организации здравоохранения также заявили, что нет доказательств о вероятности создания коронавируса COVID-19 в лаборатории Уханя (Китай). Ранее, китайская газета Global Times написала, что бывший директор ЦРУ Майк Помпео “ошеломил мир необоснованными обвинениями” и призвали США предъявить миру обвинения.