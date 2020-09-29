Президент США Дональд Трамп мог уменьшать свой налогооблагаемый доход, используя свою дочь Иванко и других лиц как якобы "консультантов", которые получали миллионные гонорары.

Об этом говорится в расследовании издания The New York Times.

Журналисты NYT изучили налоговые отчеты Trump Organization за 2010-2018 годы и узнали, что за это время Трамп списал около 26 млн долларов на “гонорары за консультационные услуги”.

В большинстве случаев гонорары составляли примерно 20% его дохода от сделки. В частности, от соглашения с отелем в Азербайджане Трамп получил 5 млн долларов, из них 1,1 млн отсчитал как гонорары за консультацию. А от сделки в Дубае доходы составили 3 млн долларов, из них гонорар “консультантам” — 630 тысяч.

Интересным представляется то, что люди, которые принимали участие в реализации проектов Трампа, где появлялись “консультанты”, которым отчислялись миллионные гонорары, не знали об участии таковых.

Например, человек, который участвовал в строительстве двух башен Трампа в Стамбуле, выразил удивление и сказал изданию, что в Турции не привлекали консультантов или других третьих лиц к проектам. Однако налоговая отчетность указывает на регулярные отчисления за консультационные услуги в течение семи лет на общую сумму 2 миллиона долларов.

Поскольку выплаты на консультации были обозначены как расходы на ведение бизнеса, они высчитывали из общей суммы доходов Трампа. Соответственно, уменьшалась и сумма налогов на прибыль, которую Трамп должен был заплатить.

Кто именно проводил консультации не указано в налоговой отчетности, но есть факты, из которых можно предположить, что Трамп использовал членов своей семьи, в частности, дочь Иванку, как поставщика этих консультационных услуг.

Если сравнить суммы гонораров “консультантов” и платежи, которые получала компания, совладельцем которой является Иванка, можно увидеть, что эти суммы одинаковы.

“В конфиденциальных налоговых отчетах по финансовой информации, которые Иванка Трамп подала, когда присоединилась к персоналу Белого дома в 2017 году, она сообщила, что получила платежи от консалтинговой компании, совладельцем которой она является, на общую сумму 747 622 долларов, что точно соответствует гонорарам за консультации, заявленным как налоговые отчисления Trump Organization для гостиничных проектов в Ванкувере и на Гавайях”, — отмечают журналисты NYT.

Примечательно, что Иванка была исполнительным директором компаний, которые оплачивали услуги “консультантов” для обоих проектов. То есть, она была “консультантом” для операций с отелями, которыми сама же помогала управлять.

Телеканал CNN обращает особое внимание на то, что осталось невыясненным, кто именно получил еще более 25 млн долларов, которые Трамп списал на услуги “консультантов”.

Журналисты обратились за комментарием к кампании Трампа, но ее официальный представитель Тим Мерто назвал репортаж “фальшивым” и не предоставил никаких объяснений. Никоим образом этот факт не прокомментировала и сама Иванка Трамп.