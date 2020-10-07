Об этом сообщает CNN.

По информации источника, еще до установления диагноза коронавирус Трамп звонил фармацевтическим компаниям и интересовался разработкой вакцин и требовал от них максимально ускорить процесс.

В своих разговорах с основными производителями лекарств, которые работают над коронавирусными вакцинами, Трамп четко заявил руководителям компаний, что хотел бы, чтобы вакцину разрабатывали быстрее, рассказал человек, знакомый с разговором.

Трамп спросил, могут ли они ускорить свои сроки, и выразил обеспокоенность тем, что процесс регулирования FDA может замедлить прогресс.

По информации источника, Трамп постоянно давит на чиновников, чтобы те успели полностью завершить разработку до 1 ноября. То есть результат должен быть готов за два дня до президентских выборов.

Неоднократные призывы Трампа – особенно к Pfizer, прогресс которой в последнее время он больше надеется, – вероятно, будут продолжаться на президентских выборах, которые могут зависеть от того, как избиратели воспринимают его разрешение кризиса общественного здоровья.

Между тем эксперты волнуются за такое внимание Трампа к судьбк вакцины. Из-за такого очевидного политического давления Трампа люди могут опасаться, что вакцины не будут безопасными для широкого использования. Кроме этого, они могут потерять доверие к федеральным регуляторным органам и, возможно, к научно-исследовательской науки.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Мэтьюз опровергла эти беспокойства.

“Администрация Трампа сосредоточена на том, чтобы как можно быстрее доставить безопасную, эффективную вакцину для американского народа, и любые усилия, направленные на подрыв доверия к вакцине, являются безответственными и опасными”, – сказала Мэтьюз.

Во время первых президентских дебатах Трамп признал, что рассматривает разработку вакцин не просто как научное дело, но и как политическое.

“Это очень политическая вещь. Я разговаривал с Pfizer, я разговаривал со всеми людьми, с которыми вы должны поговорить, Moderna, Johnson & Johnson и другими. Они могут (разработать вакцину, – ред.) гораздо быстрее”, – сказал он.

Ученые особенно обеспокоены тем, что Pfizer может сыграть участие в избирательном графике Трампа. Трамп часто делает заявления о работе компании, что они разработают вакцину до дня выборов.

“Мы считаем, что там у нас есть победитель”, – заявил Трамп о вакцине Pfizer еще в июле, когда объявил, что правительство заплатит компании 1,95 млрд. долларов за приобретение первых 100 млн доз вакцины против коронавируса, как только она выполнит правительственные разрешения.

СМИ сообщают, что возглавляет фармацевтическую компанию руководитель, который, кажется, не боится нарушать нормы по разработке вакцин.

Большинство экспертов – включая высших должностных лиц по вопросам здравоохранения в администрации Трампа – не считают, что вакцина может быть готова до ноября месяца. Они предполагают, что вакцина может быть доступна до конца 2020 года или в начале 2021, а затем станет широко доступной в середине следующего года.

Ученые FDA, которая отвечает за утверждение вакцин, настаивают на том, что вакцина будет до конца проверенной, основываясь на научных, а не политических условиях. Они пообещали сделать данные, касающиеся кандидатов на вакцину, общедоступными и представить кандидатов посторонней комиссии по оценке и общественного обсуждения.

Но непрерывное политическое давление Трампа заставляет экспертов опасаться, что он и его политические кандидаты могут манипулировать нормальным процессом утверждения.

Эти опасения усилились недавно, когда FDA предложила усилить свои указания для компаний, занимающихся вакцинацией, требовать больше данных – шаг, который, скорее всего, привел бы к одобрению вакцин после дня выборов.

Директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс заявил, что подаст в отставку, если Трамп будет пытаться продвигать вперед вакцину, которая не была доказана безопасной и эффективной.

Политические дебаты вокруг вакцины против коронавируса, возможно, уже влияют на доверие американцев. Около 45% американцев заявили, что не будут пытаться вакцинироваться, даже если недорогая вакцина будет широко доступной, согласно октябрьским опросом CNN, проведенным SSRS.