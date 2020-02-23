Об этом он сказал в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию, передает ABC News.

Трампу задали вопрос об украинско-российских отношениях.

“Мне бы хотелось, чтобы они нашли общий язык. Если бы они… поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира”, – отметил Трамп. <noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FABCNews%2Fvideos%2F195174371828727%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

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