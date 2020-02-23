Об этом он сказал в беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома перед вылетом в Индию, передает ABC News.
Трампу задали вопрос об украинско-российских отношениях.
“Мне бы хотелось, чтобы они нашли общий язык. Если бы они… поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира”, – отметил Трамп.
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