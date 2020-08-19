Президент США Дональд Трамп заявил, что выиграет эти выборы у своего соперника Джо Байдена и будет баллотироваться на третий срок, спустя четыре года.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Такое заявление Трамп сделал на митинге со своими избирателями в городе Ошкош (штат Висконсин).

“Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года, потому что они вмешивались в мою кампанию. Мы должны повторить все еще раз, через четыре года”, – заявил Трамп.

Согласно Конституции США, баллотироваться на третий срок запрещено. Трамп сможет снова баллотироваться на выборах в 2024 году, только если проиграет в 2020-м.

То, что Трамп назвал “шпионажем” (вмешательством в выборы), на самом деле было расследованием контрразведки ФБР попыток России относительно возможного вмешательства в выборы 2016 года.