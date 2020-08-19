Об этом сообщает американский телеканал CNN.
Такое заявление Трамп сделал на митинге со своими избирателями в городе Ошкош (штат Висконсин).
“Мы выиграем следующие четыре года. А после этого мы пойдем на еще четыре года, потому что они вмешивались в мою кампанию. Мы должны повторить все еще раз, через четыре года”, – заявил Трамп.
Согласно Конституции США, баллотироваться на третий срок запрещено. Трамп сможет снова баллотироваться на выборах в 2024 году, только если проиграет в 2020-м.
То, что Трамп назвал “шпионажем” (вмешательством в выборы), на самом деле было расследованием контрразведки ФБР попыток России относительно возможного вмешательства в выборы 2016 года.
- Ранее сообщалось, что США предлагают награду в размере 10 млн долларов за информацию о лицах, вмешиваются в американские выборы.
- Представители Демократической партии и кандидат в президенты США Джо Байден заявили о возможном иностранном вмешательстве в предстоящие выборы, призвав ФБР расследовать конкретные угрозы.
- Также сообщалось, что киберкомандование (Cyber Command) Соединенных Штатов разрабатывает стратегию информационной войны на случай, если Россия вмешается или будет пытаться вмешиваться в американские выборы в 2020 года путем взлома избирательных систем и других методов.