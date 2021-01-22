Об этом проинформировали в пресс-службе клуба.

“Футбольный клуб “Реал Мадрид” сообщает, что у нашего тренера Зинедина Зидана положительный результат теста на COVID-19″, – сказано в сообщении.

Никаких других подробностей в клубе не предоставили ни относительно обстоятельств заражения Зидана, ни о его самочувствии.

Как сообщает агентство Reuters, всемирно известный французский футболист и тренер в начале этого месяца находился на изоляции после контакта с человеком, у которого диагностировали COVID-19.

Помощник тренера Давид Беттони пока что возьмет на себя тренировки футболистов, информирует агентство АР.

“Я говорил с Зиданом сегодня утром, и он в порядке”, – сообщил Беттони.

Стоит отметить, что 20 января “Реал” в рамках Кубка Испании проиграл со счетом 1:2 выступающему в третьем дивизионе “Алькояно”.

Зидан является главным тренером “Реала” с 2019 года. До этого он тренировал команду с 2016 по 2018 годы и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.