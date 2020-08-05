Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассматривает вопрос о том, стоит ли выводить страну из соглашения Совета Европы против домашнего насилия (Стамбульская конвенция).

Об этом сообщает агентство Reuters.

Партия справедливости и развития, правящая партия Турции, лидером которой является президент Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает вопрос о возможном выходе страны из Стамбульской конвенции, международного соглашения, направленного на защиту женщин от насилия.

Журналисты отмечают, что внутри партии царит две противоположных позиции. Одни считают, что конвенция подрывает семейные ценности и поощряет к насилию, другие утверждают, что соглашение и законодательство, принятое после нее, должны соблюдаться более тщательно.

“Есть небольшое большинство в партии, которое утверждает, что уйти — это правильно”, — отметил в комментарии журналистам представитель партии, считает этот шаг неправильным.

Другой чиновник напротив утверждал, что выход из соглашения — “способ уменьшить насилие”.

По данным агентства, партия будет принимать решение о том, стоит ли инициировать выход из соглашения, на следующей неделе.

Спор в партии и обществе в целом разгорелся в прошлом месяце после жесткого убийства 27-летней студентки. По данным СМИ, бывший парень девушки задушил ее, и сжег тело в бочке, в чем признался в суде. Сейчас он находится под стражей. В целом, за последние годы уровень насилия над женщинами только возрос. Так в прошлом году в Турции было зарегистрировано 474 убийства женщин мужчинами — вдвое больше, чем в год подписания страной соглашения.

Reuters отмечает, что не только среди членов правящей партии, но и внутри семьи Эрдогана продолжаются споры по этому поводу.

Так Турецкий фонд молодежи, в консультативный совет которого входит сын президента Билал Эрдоган призвал Турцию отказаться от сделки, отметив, что “именно религия определяет основные ценности, взгляд на семью”.

В то же время Ассоциация женщин и демократии, заместителем председателя которой является дочь Эрдогана Сюмеййе, отвергает этот аргумент и выступает против выхода страны из соглашения.

“Мы больше не можем говорить о “семье”, когда речь идет об отношениях, где одна сторона подавлена ​​и подвергается насилию”, — говорится в заявлении Ассоциации.

Что такое Стамбульская конвенция?

Стамбульская конвенция (оф. название “Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием”) — это международное соглашение Совета Европы, первое в своем роде, направленное против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Документ был открыт для подписания в мае 2012 года и в настоящее время подписан 46 странами и Европейским союзом.

История создания документа

В 2002 году впервые были приняты рекомендации Комитету министров Совета Европы о защите женщин от насилия.

С 2006 по 2008 года парламентская ассамблея СЕ приняла ряд резолюций и рекомендаций, призывающих к принятию юридически обязательных стандартов по предупреждению, защите от самых тяжких и распространенных форм насилия по признаку пола и судебному преследованию за них.

Принятые Советом во внимание национальные доклады, исследования и опросы выявили масштаб проблемы и значительные различия в законодательствах разных стран. Так в 2008 году была создана экспертная группа, которая в течение 2 лет готовила документ, призванный сделать правовые стандарты защиты жертв насилия одинаковыми во всех странах Европы.

Суть Стамбульской Конвенции

Стамбульская Конвенция — первый юридический документ, который “создает всеобъемлющую правовую базу и подход к борьбе с насилием в отношении женщин”. Он направлен на предотвращение бытового насилия, защиту жертв и судебное преследование виновных. Всего в Конвенции 12 разделов и 81 статья.

Насилие в отношении женщин признается документом нарушением прав человека и формой дискриминации, а также обязывает страны, которые ратифицировали его, проявлять добросовестность при предотвращении насилия, защите жертв и привлечении к ответственности виновных.

Конвенция содержит перечень преступлений, которые квалифицируются как насилие в отношении женщин, и страны, ратифицировавшие ее, должны криминализировать такие действия.

Речь идет о психологическом насилии (статья 33), преследовании (статья 34), физическом насилии (статья 35), сексуальном насилии, в том числе изнасиловании (статья 36), принудительном браке (статья 37), калечении женских половых органов (статья 38), принудительных абортах и стерилизации (статья 39), сексуальных домогательствах (статья 40) и преступлениях против чести (статья 42).

Конвенция также содержит определение гендера как “социально сконструированной роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин”.

Какие страны подписали соглашение?

Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, была Турция (март 2012 года). С 2013 по 2019 годы присоединились еще 33 страны: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Кипр, Дания, Финляндия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария.

Еще 12 стран подписали, но так и не ратифицировали соглашение: Армения, Болгария, Чехия, Венгрия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Молдова, Словакия, Украина, Великобритания.