Об этом пишет Vice.

Так, вчера Маск сообщил, что получил положительный и отрицательный результаты тестов на COVID-19, усомнившись в достоверности подобных исследований.

“Происходит что-то крайне неправильное. Тестировался на COVID четыре раза сегодня. Два теста показали положительный результат, два — отрицательный. Один и тот же аппарат, один и тот же тест, та же медсестра. Это были экспресс-тесты”, – заявил он.

Он предположил, что именно ложноположительные результаты быстрого тестирования являются причиной такого огромного роста числа случаев инфицирования в США.

Твиты Маска были быстро подхвачены сабреддитом r/conspiracy, который выдал их, как правдивые.

Модератор этого сабреддита прокомментировал: “Эта чушь о коронавирусе становится бесчеловечной по всем причинам. Чего еще люди выдумают? Это дерьмо на 100 % сфабриковано и самая большая афера нашего времени“.

Между тем, коронавирус полностью вышел из-под контроля в Соединенных Штатах: в четверг более 160 000 человек дали положительный результат. Ежедневно умирает более 1000 человек, а города по всей стране рассматривают возможность новых блокировок.

Издание отмечает, что безответственные твиты Маска – нормальное явление. Маск и ранее пользовался своей популярностью, чтобы натравить своих поклонников на критиков, обсудить теории заговора и называть меры по борьбе с коронавирусом “фашистскими“. Ранее в этом году Маск заставил рабочих Tesla вернуться на завод, вопреки запрету правительства. Он сказал, что коронавирус исчезнет к концу апреля, но он никуда не делся.

Эксперты неоднократно заявляли, что у быстрых тестов, подобных тем, которые сдавал Маск, есть проблемы, что не означает, что “происходит что-то крайне неправильное“, а более точное тестирование ПЦР (при котором берут мазок из носа) считается лучшим способом диагностировать COVID-19.