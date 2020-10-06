Предпринимателя, создателя антивируса McAfee и одноименной компании Джона Макафи арестовали в Испании. Ему грозит экстрадиция в США, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Об этом проинформировали в пресс-службе министерства юстиции США.

Помимо уклонения от уплаты налогов, Макафи также обвиняют в намеренном непредставлении налоговых деклараций.

Согласно обвинительному заключению, предприниматель получал миллионы долларов дохода от продвижения криптовалют, консалтинговой работы, выступлений и продажи прав на историю своей жизни для документального фильма. В минюсте США отмечают, что с 2014 по 2018 годы Макафи не подавал налоговую декларацию, несмотря на “получение значительного дохода”.

При этом в обвинительном заключении нет данных о том, что в течение этих лет Макафи получал доход или имел какие-либо связи с антивирусной компанией, что носит его имя.

Предпринимателя обвиняют в том, что он получал выплаты на криптокошельки и счета подставных лиц. Отмечается, что Макафи пытался уклониться от уплаты налогов, скрывая активы (в том числе недвижимость, авто, яхту), которые зарегистрировал на других лиц.

В случае признания виновным бизнесмену грозит наказание в виде 5 лет тюремного заключения по каждому пункту обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также наказание в виде 1 года тюремного заключения по каждому пункту обвинения в умышленном отказе от подачи налоговой декларации.

Кроме того, Макафи могут обязать выплатить компенсацию. Ее размер пока не определен.

В минюсте подчеркнули, что лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.

Стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала на предпринимателя в суд: за сокрытие информации о том, что с 2017 по 2018 годы он получил более $23 млн в биткоинах и криптовалюте Ether за продвижение ICO в Twitter. ICO (Initial coin offering) – это форма привлечения инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптовалют, полученных разовой или ускоренной эмиссией.

В SEC уточнили, что Макафи публично не сообщал, что получал вознаграждения от эмитентов. Телохранителю Макафи также предъявили обвинения за участие в указанной схеме.

Как сообщает издание The New York Times, 75-летний Макафи уже не первый раз сталкивается с проблемами с законом. Так, в 2012 году предпринимателя заподозрили в убийстве соседа Грегори Фаулла в Белизе.

Макафи бежал из Белиза после того, как местная полиция захотела его допросить.

Несколько недель спустя он появился в Гватемале в поисках убежища. Адвокат бизнесмена тогда заявлял, что Макафи преследуют за то, что он якобы отказался дать властям Белиза больше денег.

До 2016 года о Макафи практически не было новостей. В 2016-м он пытался баллотироваться в президенты США от Либертарианской партии.

СПРАВКА. Джон Макафи — шотландо-американский программист, основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee. Макафи является одним из первых людей, спроектировавших антивирусное программное обеспечение и разработавших сканер вирусов.

McAfee — сейчас подразделение американской компании Intel Security, разработчик антивирусного программного обеспечения под маркой McAfee. Компания появилась в 1987 году под именем ее основателя Джона Макафи. В 1994 году Джон Макафи покинул компанию. В 1997 году в результате слияния McAfee с компанией Network General была образована новая компания под названием Network Associates. В 2004 году компания вернула себе первоначальное название. В 2010 году после переговоров, длившихся 1,5 года, компания Intel выкупила акции тогда еще публичной компании McAfee за 7,68 млрд долларов.