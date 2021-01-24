Американские компании Facebook и Amazon в 2020 году потратили рекордные суммы на лоббистскую деятельность.

Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на данные компаний.

Так, Facebook потратила на лоббирование $19,7 млн, что существенно выше по сравнению с показателем за 2019 год – $16,7 млн. В то же время расходы Amazon составили $18,5 млн (годом ранее – $16,1 млн).

Также Facebook возглавила список так называемой группы компаний FAANG по расходам.

MarketWatch пишет, что другие компании из FAANG – Apple Inc., Google и Netflix Inc. – в 2020 году рекордных сумм на лоббирорвание не потратили. В частности, компания Apple потратила $6,7 млн в прошлом году (годом ранее – $7,4 млн). Расходы Google составили $8,7 млн (при этом в 2018 году был зафиксирован рекорд – $21,7 млн). Netflix потратила $750 тыс. по сравнению с $1,3 млн в 2015 году.

Издание отмечает, что эти расходы происходят по мере того, как большие технологии все чаще становятся объектом пристального внимания законодателей и регулирующих органов США по ряду вопросов.

Тем не менее инвесторов FAANG это не смущает, поскольку за последний год акции пяти компаний опередили рост индекса S&P 500 на 16%. Акции Facebook за этот период выросли на 23%, Amazon – на 75%, а Apple – на 72%. Netflix прибавил 78%, а Alphabet – 27%.

Раскрытие информации Facebook показывает, что он лоббировал такие вопросы, как конфиденциальность в Интернете, безопасность выборов, рабочие визы и свобода выражения мнения, в то время как Amazon сообщил, что сосредоточил внимание на вопросах, которые варьировались от почтовой реформы до беспилотных летательных аппаратов и от обработки платежей до автономных транспортных средств и ежегодного оборонного счета.