В Бельгии вновь вводят жесткие карантинные меры в связи с ростом количества случаев коронавируса COVID-19, госпитализаций и смертей.

Об этом сообщают издание The Brussels Times и агентство Reuters.

С соответствующим заявлением в пятницу, 30 октября, выступил премьер-министр страны Александр Де Кроо.

“Мы должны максимально ограничить наши физические контакты… Мы возвращаемся к строгой изоляции, которая преследует только одну цель: гарантировать, что наша система здравоохранения не рухнет”, – подчеркнул он.

Политик добавил, что предпринимаемые меры карантина – “это последний шанс” Бельгии.

Новые меры вступят в силу в воскресенье вечером, 1 ноября, и будут действовать в течение шести недель (до 13 декабря). Их эффективность власти оценят 1 декабря.

Будут действовать следующие ограничения:

• В гости разрешено приглашать не более одного человека. Это не касается людей, которые живут одни (им разрешается принимать дома до двух человек).

• На открытом воздухе собрания могут проводиться при участии максимум четырех человек (при соблюдении социальной дистанции и в защитных масках для лица).

• Магазины товаров не первой необходимости будут закрыты (но по-прежнему возможен самовывоз или доставка товаров, заказанных заранее). Как сообщает телекомпания VRT, будут работать магазины, торгующие едой для людей и животных, аптеки и газетные киоски.

• Парикмахерские или косметологические центры (то есть заведения из сферы немедицинских услуг, требующих тесного контакта), будут закрыты.

• Школьные осенние каникулы решено продлить до 15 ноября. После этого в школы вернутся все ученики начальных классов, а также 50% учеников второго и третьего классов средней школы (остальные должны будут пройти дистанционное обучение).

• Все высшие учебные заведения до конца года будут проводить обучение дистанционно. Однако с 1 декабря некоторые занятия можно будет проводить очно (при необходимости).

• Станет обязательной удаленная форма работы. Если это невозможно, в офисах обязательны маски для лица и социальная дистанция.

• Бары и рестораны в гостиницах также закроются. Отели смогут работать, но пища должна подаваться в номер.

• На похороны будут допускаться максимум 15 человек.

• С 3 ноября закроются парки отдыха. А рестораны и бассейны уже закрылись.

Кроме того, сохраняется комендантский час: он действует с полуночи до 5:00 утра во Фламандском регионе и с 22:00 до 6:00 утра в Валлонском и Брюссельском столичном регионах.

Как сообщает агентство Reuters, в Бельгии показатели заражения COVID-19 хуже, чем в других странах Евросоюза и в Великобритании.

Так, во второй половине октября в Бельгии было зарегистрировано в среднем 1600 новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей, что более чем в два раза больше, чем во Франции.

В Бельгии также наблюдается один из самых высоких показателей смертности в Европе.

Согласно данным справочного веб-сайта Worldometer, в данный момент количество случаев заражения коронавирусом в Бельгии составляет 392 258, а число смертей превысило 11,3 тысячи.