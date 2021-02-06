Об этом сообщает The Brussels Times.

“Некоторые из этих мер действуют уже более года. Скажу совершенно четко: мы не хотим держать эти меры даже на день дольше, чем это необходимо. Мы попросили экспертов определить четкий путь вперед, учитывая не только количество случаев заражений, показатели госпитализации и смертности, но и ход вакцинации, особенно среди уязвимых групп”, – сказал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Кроме того, правительство Бельгии намерено ввести систему штрафов для тех, кто избегает обязательного тестирования. Это, в частности, касается граждан, возвращающихся из стран, отнесенных к “красной” зоне.

Следующая встреча консультативного комитета, который может пересмотреть эти решения, запланирована на 26 февраля.